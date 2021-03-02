بعد التهديد بالانتحار... أحد أبطال مسلسل "بـ100 وش" مطلوب أمام العدالة بسبب ربع مليون جنيه

يواجه أحد أبطال المسلسل التلفزيوني المصري الشهير "بـ100 وش" تهديدا بالسجن، بعدما أصدرت النيابة العامة المصرية أمرا، أمس الاثنين، بضبطه وإحضاره.

يأتي ذلك بعدما صدر حكم ضد الممثل، شريف دسوقي، بالسجن عامين وغرامة 2000 جنيه، بعد أن تقدم صاحب عقار في محافظة الإسكندرية بدعوى قضائية ضده، يتهمه فيها برفضه سداد باقي مستحقات مالية خاصة بشقة اشتراها منه، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وأفاد صاحب العقار أن شريف دسوقي لم يسدد القسط الأخير عليه، وهو 250 ألف جنيه، والذي كان من المفترض دفعه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أنه عندما طالب دسوقي بالقسط فوجئ بتطاول الأخير عليه بألفاظ خارجة.

وكان شريف دسوقي تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة خلاف مع منتج فيلمه الأخير "وقفة رجالة"، الأمر الذي جعله يهدد بالانتحار.

وأكد دسوقي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه "لم يحصل على بقية أجره عن الفيلم حتى الآن، وتعرض للإهانة لمجرد أنه طلب من الشركة المنتجة تحمل تكلفة علاجه بعد إصابته أثناء تصوير الفيلم".

بعد تهديده بالانتحار.. الفنان شريف دسوقي «سبعبع» يكشف موعد اعتزاله



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وأضاف أن "نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي تدخل مؤخرا لحل الأزمة وأعلن الصلح ولكن الحقيقة أن ما حدث كان مجرد "صلح زائف"، مؤكدا أن "خطوة الانتحار ليست تهديدا ولكنها قرار اتخذه بهدوء ردا على ما يحدث معه بعد مشوار في عالم الفن يمتد 18 عاما".

وبدأت الأزمة بعد مطالبة الفنان شريف دسوقي بمستحقاته المالية عن فيلم "وقفة رجالة" من المنتج أحمد الجنايني، وأن حياته تعرضت للخطر خلال تصوير الفيلم، كما هدد دسوقي بتصعيد الأمر إذا لم يتم تعويضه نظير إصابته خلال تصوير العمل، وقال: "لن أتنازل عن حقي وإن قطعت رقبتي بيدي".

ونال شريف دسوقي شهرة من تجسيده دور "سبعبع" أحد أفراد عصابة النصب في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020، وهو من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، وإخراج كاملة أبو ذكري.