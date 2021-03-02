الوهم البصري... قطة برأس منفصل وجذع منفصل..صور

تبدو الصورة للوهلة الأولى مخيفة، حيث تظهر قطة بدون رأس فيما يظهر رأس قطة في الاتجاه المعاكس في مشهد يجد المعنى الحقيق للوهم البصري.

عند النظر جيدا في الصورة يظهر أنه هناك قطتان مختلفتان في الصورة، حيث اختبأت احدهن في السلة بحيث يبرز الرأس فقط من هناك. والثانية، على العكس من ذلك، عازمة حتى "اختفى" رأسها.

باختصار، القطط بخير، لا داعي للقلق، علاوة على ذلك، نشر مالكها، صورة مع حيواناته الأليفة لتأكيد أن رؤوسهن في مكانها.

وأرفقها بتعليق "يسعدني أن أقدم دليلا على أن كلا الرأسين لا يزالان مرتبطين".