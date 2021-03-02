دولة تطالب الصين بوقف اختبارات "كوفيد" الشرجية لمواطنيها

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، إن طوكيو طلبت من الصين عدم إخضاع المواطنين اليابانيين الذين يدخلون البلاد لاختبارات "كوفيد 19" الشرجية، بعد تلقي شكاوى من تسببها في "ضائقة نفسية" لبعضهم.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة قدمت الطلب من خلال السفارة اليابانية في بكين، على الرغم من عدم إبلاغها بأي تغيير في سياسة الصين بشأن كيفية إجرائها اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل لفيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وأضاف كاتو في مؤتمر صحفي دوري، إن الحكومة ستواصل حث الصين على إعفاء مواطنيها من هذا النوع من الاختبارات، والذي يستخدم على بعض من يخضعون للحجر الصحي أو يدخلون الصين، مشيرا إلى أنه "لم يتم تأكيد ذلك في أي مكان آخر في العالم".

بالفعل، احتجت الولايات المتحدة لدى الصين بعد أن علمت أن بعض المسؤولين الأمريكيين تعرضوا لطريقة الاختبار تلك، وفقا لشبكة "سي إن إن". بينما نفت بكين هذه المزاعم.

انتقد العديد من الموظفين اليابانيين في بكين، إجراء الصين لاختبارات فيروس كورونا باستخدام المسحات الشرجية كإجراء من شأنه "إذلال الناس ويمكن أن ينتهك حقوقهم الإنسانية وكرامتهم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، للصحفيين في وقت لاحق من اليوم، إن الصين عدلت إجراءات مكافحة الوباء بطريقة علمية وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.