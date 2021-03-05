"وفاة" الفنان السوري صباح فخري... بيان يحسم الجدل

حسمت نقابة السوريين فرع دمشق، أمس الخميس، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان السوري، صباح فخري.

وذكرت النقابة في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "بعد التواصل مع الزميل أنس فخري ابن الفنان القدير صباح فخري، تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة، وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة".

كما غردت الفنانة السورية، سهر أبو شروف، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأستاذ العملاق صباح فخري بألف خير الله يطول بعمره يا رب".

الأستاذ العملاق #صباح_فخري

بألف خير

الله يطول بعمره يارب — سهر أبو شروف (@saharaboshrof) March 4, 2021

​وولد صباح فخري (87 عاما) في حلب عام 1933 وتخرج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق.

وخلال مسيرته الفنية الحافلة تقلد صباح فخري عددا كبيرا من الأوسمة وشهادات الثناء من جامعات ودول عديدة تقديرا لجهوده في إحياء التراث العربي الأصيل، كان منها وسام تونس الثقافي عام 1975 ووسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة الذي قلده إياه الرئيس السوري بشار الأسد عام 2007.

كما دخل فخري موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 1968 بأطول فترة وقوف على مسرح، وذلك على مسرح كاراكاس بلغت 11 ساعة متواصلة من الغناء.

وشغل صباح فخري مناصب عدة، منها نقيب الفنانين السوريين ونائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرا عاما لمهرجان الأغنية السورية بإصداريه الأول والثامن.