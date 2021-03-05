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    السكر

    طريقة سحرية تخلصك من إدمان السكر في 10 أيام

    © Photo / Pixabay//955169
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    يحب عدد كبير من الناس السكر، ويتراوح ذلك الحب من شخص لآخر، إلا أن الخبراء والأطباء يصفونه أمر "مضر بالصحة"، ويؤدي إلى زيادة الوزن ويتسبب فيما يشبه "الإدمان" كإدمان المخدرات أو الكحوليات.

    ويرصد مركز "كليفلاند كلينك" ما وصفها بالطريقة السحرية، التي يمكنها أن تخلصك من إدمان السكر في 10 أيام فقط.

    الحلويات
    © Photo / CC
    خبيرة تغذية تكشف كيفية التخلص من الرغبة الشديدة لتناول السكر والحلويات

    ماذا تتناولون؟

    وفي البداية رصد التقرير ما يتناوله معظم الناس من السكر في اليوم الواحد:

    - يستهلك البالغون حوالي 22 ملعقة صغيرة من السكر يوميًا.

    - يستهلك الأطفال أكثر من 34 ملعقة صغيرة في اليوم الواحد.

    ويقول الخبراء إنه ينبغي أن يتم تخفيض نسب تعاطي السكر يوميا، إلى الآتي:

    - تقليل ما يتم تناوله من السكر إلى 5 ملاعق صغيرة، يوميا (للنساء) و9 ملاعق صغيرة يوميا (للرجال).

    - يجب ألا يستهلك الأطفال أكثر من 4 ملاعق صغيرة، يوميا.

    ويحذر الخبراء أن علبة مياه غازية (صودا) واحدة سعة 12 أونصة، توازي تناول 10 ملاعق صغيرة من السكر.

    ماذا يفعل تقليل السكر؟

    ويقول التقرير إن التقليل من تناول السكر، يمكنه أن يساعد أيضا في تقليل عدد كبير من الأمراض، بحسب ما نشرته جمعية الحمية والسكري الأمريكية، مثل:

    - الارتجاع الحمضي.

    - القولون العصبي.

    - التعب والإرهاق.

    - الصداع النصفي.

    - القلق والتوتر.

    - آلام المفاصل.

    كما حذرت الجمعية الأمريكية أيضا، أن زيادة استهلاك السكر، هو السبب الرئيسي للأمراض التنكسية.

    مرض السكر والزهايمر
    © Photo / Pixabay
    النظام الغذائي الأفضل لمرضى السكري

    طريقة الأيام العشرة

    ولتقول وداعا لإدمان السكر، وضعت المؤسسة الصحية المتخصصة، طريقة الأيام العشرة السحرية، التي يمكنها أن تخلصك من السموم بشكل سريع وقوي.

    وجاءت تلك الطريقة السحرية على النحو التالي:

    1- اتخذ القرار:

    يبغي أن تلزم نفسك بهذا التخلص من السموم لمدة 10 أيام، فهذه التغييرات ستعيد ضبط دماغك وجسمك.

    2- اترك الكل:

    توقف طوال الأيام العشرة عن تناول السكر بكل أشكاله، مثل: الدقيق الأبيض، والمحليات الصناعية، والدهون المهدرجة، والأطعمة المعبأة.

    3- لا تشرب:

    لا الشاي والقهوة المحلاة، ولا العصائر غير عصير الخضروات الخضراء.

    4- أضف البروتين:

    قم بتضمين البيض والمكسرات والبذور والأسماك والدجاج أو اللحوم، التي تتغذى على الأعشاب.

    5- الكربوهيدرات:

    يمكنك أن تتناول فقط الخضروات غير النشوية، مثل الهليون، أو الفاصوليا الخضراء، أو الفطر، أو البصل، أو الكوسة، أو الطماطم، أو الشمر، أو الباذنجان، الفلفل.

    6- الدهون الجيدة:

    يمكنك أن تتناول الدهون الجيدة في كل وجبة، ويمكنك أيضا اختيار المكسرات والبذور والأفوكادو والأسماك، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

    السكر
    © Photo / Pixabay//955169
    كيف تتصرف مع أعراض الإقلاع عن السكر

    7- تحكم في توترك:

    عندما تشعر بالتوتر، يرتفع الكورتيزول لديك، فتصبح غير قادرا على السيطرة على جوعك، وتشعر برغبة شديدة في تناول السكر وكافة المنتجات السكرية.

    8- توقف عن الغلوتين:

    يطالب الخبراء بالتوقف عن تناول الغلوتين ومنتجات الألبان، وعلى الرغم أن الأمر ليس سهلا، إلا أنه بعد فترة طويلة أو قصيرة، ستشعر بالمزيد من الطاقة في جسدك، ورغبة أقل في تناول الطعام أو السكريات.

    9- النوم:

    يلعب انتظام دورة النوم في الجسم (8 ساعات على الأقل)، دورا كبيرا في تنظيم السعرات الحرارية في جسدك، وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام أو السكريات.

    إنفوجراف..طرق ذكية لتناول كميات أقل من السكر
    © Sputnik
    طرق ذكية لتناول كميات أقل من السكر

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    الكلمات الدلالية:
    الإدمان, إدمان, سكر الدم, سكر, السكر
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