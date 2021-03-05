مذيعة مصرية مثيرة للجدل تخدع مشاهديها عبر بث حي على "فيسبوك"... فيديو

خدعت مذيعة مصرية مشاهديها، اليوم الجمعة، في بث مباشر على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت وهي ترتدي طرحة زفاف.

وكانت منى عراقي وعدت جمهورها بأنها ستعلن ارتباطها في "بث مباشر" عبر صفحتها على "فيسبوك" في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وعندما حان موعد البث المباشر، فوجئ مشاهدو منى عراقي بعدم احتفالها بزفافها كما وعدت، وإنما بإعلان إطلاق برنامجها التلفزيوني الجديد، والذي تعود به إلى الشاشة بعد فترة من الوقف عن العمل.

وتظهر منى عراقي في البث المباشر وهي تضرب الدف والطبلة، وتغني أغنية "دقوا المزاهر" الخاصة بالأعراس.

وأوضحت عراقي لمتابعيها أن ما قصدته بارتباطها هو ارتباطها بالشاشة وتقديم البرامج التلفزيونية.

وستقدم منى عراقي برنامجها الجديد "الشفرة" على فضائية "الشمس" الجديدة، التي بدأ بث استثنائي اليوم الجمعة الموافق 5 مارس/ آذار الجاري، وفقا لصحيفة "القاهرة 24" المصرية.

وكانت منى عراقي أوقفت عن تقديم البرامج التلفزيونية، بعد أن قررت فضائية "النهار" المصرية وقف عرض برنامجها على شاشتها، وذلك بعد بثها حلقات عن المثلية الجنسية واغتصاب الأطفال.