الفنانة الكويتية ملاك تكشف أسرارا عن شخصيتها.. فيديو

كشفت الفنانة الكويتية ملاك خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "سندريلا" بعض الخصوصيات في حياتها وبينت أن الوسط الفني ساعدها على تقوية شخصيتها.

وقالت ملاك خلال اللقاء: "ترا أنا ما كنت كدا، أنا اللي طلّعلي البأس هو الوسط الفني، وكنت إنسانة شخصيتي مكسورة، وأخاف من الصرخة، والوسط الفني هو اللي قوى بأسي".

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وتابعت: "نقدر نقول سلاح ذو حدين، لأنه أنا إللي صار في شخصيتي ضرني ونفعني، ضرني لأنه أنا قدام العالم على بالهم إنسانة شريرة، ما يدرون أني وايد انطجيت على رأسي فصرت كدا .. وعندي أصدقاء من الطفولة، وما في إنسان شرير عنده أصدقاء من الطفولة، وللحين نتواصل مع بعض".

أما عن زيجاتها فقد كشفت أنها لم تتزوج سوى 3 مرات، وأنجبت ابنة من إحدى الزيجات، وابنا من زيجة ثانية، أما الثالثة فكانت زيجة لم تكتمل، ومجرد "ملكة" فقط ولم تتم.

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وأضافت أن والدتها لم تكن تثق بأي رأي تتخذه إلا عندما تقدمت في العمر: "أمي دائمًا كانت ضدي لمرحلة ما في الحياة، وكانت أفكاري كلها ما تعجبها، ولما كبرت أصبحت تقول لي أنت إللي صح".

أما عن زواجها في سن مبكرة، فقالت ملاك: "أفراد عائلتنا يتزوجون صغارا، وأنا تزوجت تقريبا وعندي 14سنة، وأختي الكبيرة تزوجت وعمرها 19 سنة، وكنا نقول ليش تأخرت كدا، وكانت نفسيتها تعبانة لأنها تأخرت عن الزواج".

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وبينت أنها لن تسمح لابنتها أن تتزوج مثلها في سن مبكرة، لأن لديها طموحا، وتريد أن تصل لدرجة الدكتوراة في دراستها، ولن تسمح بأي شيء يعطلها عن طموحها وأحلامها.