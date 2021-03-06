أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" يثير ضجة كبيرة بإعلان معاناته الفقر الشديد

أحدث فنان سوري، من أبطال المسلسل الشهير "باب الحارة"، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن معاناته مع الفقر.

وكشف الممثل المتقاعد هاني شاهين، المعروف بشخصية "العارف نوري" في مسلسل "باب الحارة"، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن راتبه التقاعدي من نقابة الفنانين السوريين يوازي كيلو غرام من اللحم.

وروى شاهين لمتابعيه وبكلمات مؤثرة موقفا تعرض له داخل محل جزار، فقال: "إلى من لا يهمـه الأمر مطلقا.. أنا الفنان المتقاعد هاني شاهين أقر وأعترف بأن لدي سؤال أريد أن أطرحه على من لا يهمهم الأمر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد، علما بأنني لم استشر زملائي الفنانين المتقاعدين أمثالي من أجل عرضه على صفحتي هذه، فعذرا منهم لأن صاحب الحاجة أرعن".

وتابع: "السؤال هنا له علاقة بعلم الرياضيات، وأرجو ممن لا يملك الإجابة عليه أن ينورني وليس له مني إلا جزيل الشكر.. بما أن كيلو اللحم الغنم بعظام أصبح سعره اليوم هو 16500 ليرة سورية اتصلت بأحد الجزارين (أي اللحامين، لكن لا تذهب أفكاركم لبعيد وتعتقدوا أنني أقصد الجزارين الذين يمصون دمائنا. لا طبعا، ولكن كلمة لحام باللغه العربيه هي جزار).

وأضاف هاني شاهين أنه عنداما سأل الجزار عن سعر كيلو اللحم فأجابه 16500 بالعظام، ولو كان مخليا من العظم فسعره هو 25000 ليرة سورية، فأخبره أنه سيزوره بعد أن يقبض راتبه التقاعدي من النقابة، وأكد له أنه ظل شهرين يبحث عن لحم".

الفنان السوري هاني شاهين الشهير بدور العاريف نوري يشكو من تردي اوضاعه المعيشية ويقول بأنه غير قادر على شراء كيلو لحم .. pic.twitter.com/LADSdE2zNQ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 6, 2021

الفنان هاني شاهين الشهير بدور العاريف نوري في مسلسل باب الحارة، يشتكي من تردي اوضاعه الأقتصادية ويقول عبر حسابه الشخصي على فيس بوك بأنه غير قادر على شراء كيلو واحد فقط من اللحم. pic.twitter.com/m0V8KRr7Z0 — Syria Drama (@syriadramaa) March 5, 2021

وأنهى شاهين منشوره قائلا: "فالسؤال هنا نحن الفنانون المتقاعدون راتبنا التقاعدي في نقابتنا الموقرة 25000 ليرة سورية شهريا، يعني سعر كيلو لحم.. فتصور يرعاك الله ورحم الله من قالها أقول قولي هذا وأسال جنابكم ماهذا؟؟.. فهل من أحد عنده جواب لحل طلاسم هذه المعادلة".