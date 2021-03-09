حادث في السماء... سيارة بورش تخترق جدارا في الطابق الثالث

كثيرا ما نسمع عن حوادث السيارات في الطرقات، لكن هذه المرة الحادث كان في الطابق الثالث بأحد مواقف السيارات في العاصمة الروسية موسكو.

أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن "سيارة من نوع "بورش 2020" اخترقت جدار موقف السيارات في الطابق الثالث في شارع كورابيلنايا في العاصمة موسكو".

كما أوضح المصدر، "بأن سائق هذه السيارة خلال 8 أشهر تلقى 11 غرامة مالية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 ألف روبل".

© Photo / Denis Voronin / MSKAgency سيارة بورش تصطدم بحائط في موقف السيارات في موسكو

وبحسب وزارة النقل بموسكو، وقع الحادث في منطقة "ريفر بارك" في منطقة كولومينسكايا وتمكنت عناصر الأمن من سحب السيارة.

وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه: "إن السائق قد فقد السيطرة وتم سحب السيارة العالقة".