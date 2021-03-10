"خلخال حرمته"... إعلامي إماراتي يهاجم الأمير هاري وميغان

وجه الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، انتقادات لدوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعد ظهورهما مؤخرا مع أوبرا وينفري.

وقال الجسمي عن هاري إنه "طلع خلخال عند حرمته"، ويهدف من المقابلة التي أجراها مع أوبرا وينفري إلى كسب المال على حساب عائلته.

جاء ذلك في تعليق الإعلامي الإماراتي على تغريدة للمصوّرة نوف القاسمي والتي كالت فيها هي الأخرى الاتهامات لهاري وماركل: "ذبحتنا ميغان بالدراما، حاولوا ياخذون اللي يبون من العائلة المالكة ويغيرون في تراث له مئات السنين عشان تبان ميغان إنها جيفارا الأميركية واليزابيث قالت لهم فرقاكم عيد. فكعادة الأمريكان إن لم تكن معي فأنت ضدي فجابوا أفضل موضوع يثير الحمقى في أمريكا، "العنصرية" وإنها منبوذة عشان لونها".

الأمير هاري بنفسه ذكر انه تكلم كذا مرة مكالمة فيديو مع جدته الملكة، بمعنى انها مش شايلة عليه لكنه طلع خلخال عند حرمته شو بيسوون له أكثر ، وما مقابلة أوبرا الا لكسب مزيد من المال مثل ما كسبوا من نتفليكس وغيره — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) March 9, 2021

​​وأضافت: "أما هاري فطول عمره الطفل المدلل الـ attention freak اللي ما عنده أي موهبه تنافس أخوه ويليام. فما عنده إلا إنه يشطح بأفعال مشينة كثيرة في تاريخه كله. وآخر شي ترك كل البنات اللي واعدهم من أنحاء العالم وتزوج ممثله سمراء أمريكية من أصول أفريقية".

وجاء ردّ الجسمي بأن "الأمير هاري بنفسه ذكر أنه تكلم كذا مرة مكالمة فيديو مع جدّته الملكة، بمعنى إنها مش شايلة عليه لكنه طلع خلخال عند حرمته شو بيسوون له أكثر وما مقابلة أوبرا إلا لكسب مزيد من المال مثل ما كسبوا من نتفليكس وغيره".

ووصف عدد من مستخدمي "تويتر" تعليق الجسمي بأنه "مهين"، ولا يصح أن يصدر عن إعلامي إماراتي.