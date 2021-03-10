عارضة أزياء سعودية تروي تفاصيل سرقتها على يد خادمتها... فيديو

كشفت الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، عارضة الأزياء السعودية ألين سليمان، تفاصيل تعرضها للسرقة على يد خادمتها.

وأكدت سليمان في مقطع فيديو وثقته على حسابها في تطبيق "سناب شات" أن خادمتها "استولت على براندات عالمية باهظة الثمن، من ملابسها وأحذيتها".

وأشارت إلى أنها "اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة حيث تواصلت مع الأجهزة الأمنية إلى أن تم القبض عليها"، محذرة في الوقت ذاته من "التعامل مع الخادمات بدون الحذر والحيطة".

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وتابعت: "لدي غرفة مليئة بالملابس باهظة الثمن من أغلى وأفخم البراندات بحكم عملي كموديل"، منوهة إلى أنها "لا تغلق تلك الغرفة وأنها بمثابة المعرض، أترك الغرفة دائما لخادمتي كي تنظفها وترتبها، لكن في يوم تفاجأت بكلبتي سوسة تنبح كثيرا كلما دخلت الخادمة تلك الغرفة".

وأوضحت أنها "قررت أن تغلق الغرفة كليا لفترة، وبمجرد أن أغلقتها ولم تعد تدخلها، تفاجأت بسوسة لم تعد تنبح عليها، وأن رد فعل الخادمة تجاه قرار إغلاق الغرفة صدمها".

وتابعت: "جاءت لي يوما تقول هو حضرتك لا تثقي فيني لماذا أغلقت الغرفة، فرددت عليها حتى لا أتعبك يكفي عليكي الصالة وباقي الغرف، لتصيح بشكل غريب وغير مفهوم لكي أفتح الغرفة".

وأردفت سليمان أنها "ذات يوم ذهبت مع أصدقائها في أحد الأماكن وعند عودتها أخبرها جيرانها أنهم رأوا الخادمة وهي تنقل بعض الملابس والأحذية وتضعهم في مكان بالخارج، وأنها على الفور اتصلت بالشرطة وتم القبض عليها".