وشم لإنقاذ "صقور ألتاي" من الصيادين

توصل علماء الطيور في إقليم ألتاي الروسي إلى وشم لحماية صقور الكتاب الأحمر، المهددة بالانقراض، من الصيادين غير الشرعيين، حيث يمكن بيع الطائر بثمن باهظ، خاصة في البلدان العربية، حيث تحظى الصقور بشعبية كبيرة.

أتت فكرة استخدام الوشم لأنه غير قابل للإزالة، على عكس استخدام الخواتم أو الحلقات، وبالتالي لن يكون مثيرا لاهتمام المهربين لبيعه في الأسواق السوداء.

ووفق ما أورده تلفزيون "مير 24" الروسي سيكون الوشم بالقرب من منقار الطائر وعلى رسغ قدمه، وسيتمكن مراقبو الطيور من تتبع طرق هجرة الطيور ومواقع التعشيش، وسيحتوي الوشم على الرمز الشخصي لكل طائر، ورمز المنطقة التي سيتم إطلاق الطائر منها، ورمز SOS - وهو نداء عالمي للمساعدة.

ويعرف هذا النوع من الصقور في المنطقة العربية بصقر الغزال أو الصقر الشروقي أو الصقر الحر، ويسميه البعض كنز سيبيريا.

يذكر أن جمعية الطيور العالمية تصنف هذا الطائر على أنه مهدد بالانقراض، بسبب الانخفاض السريع في أعداده ولا سيما في مناطق آسيا الوسطى، نتيجة الصيد غير الشرعي، مما لا يتيح الوقت للطيور حتى للتكاثر، حيث يتم صيدها وبيعها ولا سيما في البلدان العربية حيث تنتشر الصقارة.

وبالإضافة إلى الصيادين غير القانونيين، تموت الطيور من الصدمات الكهربائية على خطوط الكهرباء أو بسبب التسمم بالمبيدات.

ويأمل مراقبو الطيور أن تنقذ الأوشام طيور الكتاب الأحمر على الأقل من الصيادين.

ووفقا للصندوق العالمي للحياة البرية، لم يتبق سوى حوالي 2000 صقر من هذا النوع في العالم.