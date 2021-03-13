"واتسآب" يطور ميزة الرسائل الصوتية على التطبيق

فبحسب ما نقل موقع WABetaInfo، فإن التطبيق اختبر الميزة الجديدة التي تتعلق بسرعة الرسائل الصوتية.

ويعمل التطبيق على تقديم خيار يتيح تسريع الرسائل الصوتية، وهو تسارع مزدوج يتم استخدامه عند الاستماع لتسجيلات صوتية طويلة.

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.



Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

وبحسب الموقع فإنه لم يتم الحديث عن آلية عمل هذه الميزة وبحسب المطلعين فإن الميزة قيد التطوير والتحديث، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل إصادرها على أجهزة Android و iOS.

يذكر بأن هذه الميزة موجودة في نظام "تلغرام" منذ عدة سنوات.