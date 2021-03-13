ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب... فيديو

فاجأت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، الجمهور بظهورها بإطلالة تحمل طابع المرأة الخليجية، حيث ارتدت خلال أحدث ظهور لها العباءة والحجاب.

وتتواجد ياسمين صبري حالياً في مدينة دبي، حيث أثارت تساؤل الجمهور حول سبب ارتدائها الحجاب، إذ لفتت الانتباه والجدل بإطلالتها الأخيرة، كما تَدَاول رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لها مرتدية العباءة الخليجية والطرحة.

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وقد نشرت ياسمين، مقاطع الفيديو، التي ارتدت خلالها العباءة والحجاب، عبر خاصية "الستوري" لحسابها على إنستغرام.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، مع الفنانين أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، و‏سارة الشامي‎.