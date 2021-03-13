إعلامية أردنية تسقط من على ظهر حصان… فيديو

تعرضت إعلامية أردنية لإصابة إثر سقوطها من على ظهر إحدى الخيول، التي تمثل هوية مفضلة لها.

ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الكويتية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، أعلنت عن تعرضها لإصابة في ظهرها أثناء ركوبها الخيل.

#فيديو.. الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة تتعرض لإصابة أثناء ركوبها الخيل https://t.co/PQgDs2MlV9 pic.twitter.com/eijlJvWKgI — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) March 13, 2021

ويرصد مقطع فيديو لحظة تلقيها العلاج فور إصابتها، حسبما ذكرت على صفحتها على "انستغرام"، وعلقت: "الحمد الله على كل شي، إصابة في ظهري أثناء ركوب الخيل اليوم".

يذكر أن العجارمة بدأت حياتها العملية مع قناة "سيتي سفن تي" التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية، وانتقلت بعدها إلى العمل في قنوات منها تلفزيون دبي وقناة العربية ثم قناة روتانا خليجية التي حققت لها حلمها بالجمع ما بين عالم الخيل الذي تحبه وتقديم البرامج.