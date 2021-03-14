انتبه... ثغرة في "واتسآب" قد تفقدك حسابك لمدة شهرين... فيديو

كشف خبير التكنولوجيا السعودي، عبدالله السبع، عن ثغرة في تطبيق واتسآب قد تتسبب في خسارتك لحسابك الشخصي لمدة شهرين قبل أن تتمكن من استعادته.

ونشر السبع، فيديو عبر حسابه على "تويتر"، شارحا فيه المشكلة وكيف نتفادها، وقال "انتبه في خلل مزعج في واتسآب ممكن بسببه يتم منعك من استخدام التطبيق لمدة 60 يوم".

انتبه في خلل مزعج في #الواتساب ممكن بسببه يتم منعك من استخدام التطبيق لمدة 60 يوم شرحت في الفيديو المشكلة وكيف تتفادوها pic.twitter.com/3prIdWruK6 — عبدالله السبع (@7Alsabe) March 12, 2021

​وعاد تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" بتذكير عملائه بشأن شروط الخدمة الجديدة والتي تبدأ بحلول 15 مايو/أيار 2021.

وتلقى الكثير من مستخدمي التطبيق إشعارات بضرورة الموافقة على التحديثات الجديدة، وتكررت رسائل التطبيق بالشروط الجديدة، بالإضافة لتضمنها لإشعار جاء فيه: "يرجى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام واتسآب"، بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة ما سيحدث لمن لا يقبل بالشروط الجديدة، بحسب ما نقل موقع Gizchina.

ووفقا للمطورين، لن يحذف WhatsApp حساباتهم. ومع ذلك، لن يتمتع هؤلاء المستخدمون بوظائف المراسلة الكاملة حتى يقبلوا الشروط الجديدة، وفي غضون فترة زمنية قصيرة، سيتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من تلقي الرسائل وإرسالها من التطبيق.

في وقت سابق، ظهرت معلومات على موقع التطبيق حول اكتشاف جديد قام به علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، تم فيها اكتشاف ثغرة أخرى في معالجات "إنتل"، بمساعدة قراصنة الإنترنت يمكنهم سرقة بيانات المستخدم، بما في ذلك النص المكتوب على لوحة المفاتيح.