ممثلة فرنسية تصدم الجمهور على المسرح في حفل توزيع جوائز سينمائية

شهد حفل توزيع جوائز "سيزار" الـ46، الجمعة، واقعة صدمت الجمهور الحاضر، والتي صدرت من ممثلة فرنسية على المسرح.

وفوجئ الحاضرون بقيام الممثلة، كورين ماسييرو (57 عاما) بتجردها من ملابسها على خشبة المسرح للتعبير عن استيائها من استمرار غلق دور العرض السينمائية والمسارح، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي تسبب في بطالة العديد ممن يعملون في مجال الترفيه حول العالم، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وصعدت ماسييرو إلى المسرح لكي تقدم جائزة أفضل زي، وهي ترتدي بذلة على شكل حمار وسدادات قطنية كأقراط لأذنيها.

بعد ذلك سألت الجمهور عن زيها قائلة: "هل هذه قمامة للغاية؟" قبل أن تخلع زي الحمار وتكشف عن ارتدائها لفستان ملطخ بالدماء، ثم قالت لهم: "لدي الفستان الأخير"، ثم تجردت منه لتبين رسالة مكتوبة على جسدها هي "لا ثقافة، لا مستقبل".

The French, exhibit 67



Corinne Masiero: Actress protests naked at 'French Oscars' ceremony https://t.co/PuXH2cPyMV pic.twitter.com/fP7kJXAckK — Martin D. Brown (@MDRBrown) March 13, 2021

بينما كانت الرسالة التي على ظهرها موجهة إلى رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، وهي "أعد لنا الفن يا جان".

يشار إلى أن معظم الآراء السياسية التي تم التعبير عنها هذا العام تتعلق بإحياء المشهد الثقافي الفرنسي الخامل بسبب فيروس "كورونا" المستجد، ويحتل الممثلون الفرنسيون الذين يعملو بدوام جزئي حاليا العديد من المسارح في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك مسرح أوديون الشهير في باريس، للمطالبة بمزيد من المساعدة الحكومية بسبب بطالتهم.

ويعتبر حفل جوائز "سيزار" الفرنسي بمثابة حفل جوائز أوسكار السينمائية الأمريكية.