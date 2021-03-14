مسلسل فنانة مصرية شهيرة يخرج من سباق دراما رمضان 2021

أعلن مخرج مسلسل "ورد" من بطولة الفنانة المصرية، حنان مطاوع، اليوم الأحد، عن خروجه من المنافسة من سباق دراما رمضان 2021.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإن المسلسل لن يعرض في رمضان هذا العام بعدما فشل منتج العمل في تسويقه للفضائيات.

ويشهد مسلسل "ورد" على أول بطولة مطلقة لحنان مطاوع في الدراما التلفزيونية، وكان يحمل في البداية اسم "ضربة معلم"، كما أنه أول تجربة للمخرج شادي أبو شادي في الدراما التلفزيونية بعد أول أفلامه السينمائية "شاومينغ"، المنتظر عرضه في شهر مارس/ آذار الجاري، ومن بطولة بيومي فؤاد.

ومسلسل "ورد من بطولة حنان مطاوع ونضال الشافعي ومحمد لطفي وصلاح عبد الله ومحمد عز، وهو من تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

يشار إلى أن سيعرض لحنان مطاوع مسلسلا آخر في رمضان 2021، هو "القاهرة كابول"، والذي يشاركها بطولته خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وطارق لطفي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

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وتتمحور أحدث مسلسل "القاهرة كابول" حول 3 شخصيات رئيسية، هي الإعلامي (فتحي عبد الوهاب)، وضابط الأمن الوطني (خالد الصاوي)، وشخصية الإرهابي (طارق لطفي).