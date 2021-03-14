أمنية "مضحكة وغير متوقعة" من عجوز في يوم ميلادها... فيديو

تعتبر أعياد الميلاد من المناسبات المهمة التي تدخل الفرحة والبهجة على قلوب الناس، فحتى لو أن أعمارهم تزيد فيها لكن هذه المناسبة تعني لهم الكثير.

ومن الشائع أن صاحب عيد الميلاد لا يقوم بتمني أمنيته علنا قبل إطفاء الشموع، بل يقولها في قلبه حتى تتحقق، وإن صرح بها فإنه يحدث عكس ما تمنّى.

وقد تم تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، لسيدة عجوز وهي تحتفل بعيد ميلادها، غير أنها تمنت أمنية جعلت كل من حولها من أهل البيت في حالة من الضحك.

حيث قالت: "أتمنى لو أنني متّ".

ولاقى مقطع الفيديو إعجاب حوالي 680 ألف متابع، وعلق المتابعون على أمنية هذه العجوز في أنها تمنت هكذا أمنية علنا حتى لا تتحقق وتنعكس لتعيش عمرا أطول.