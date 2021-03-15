فنان سوري يثير ضجة بـ"النوم في الشارع" ويكشف رد فعل قصي خولي... فيديو

كشف مغني الراب السوري، إسماعيل تمر، لأول مرة، تجربته القاسية عندما وصل إلى لبنان في العام 2011، وأنه لم يكن يمتلك المال، ما دفعه إلى النوم في الشارع.

وأثارت تصريحات إسماعيل تمر، التي أدلى بها ضمن حلقة من برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، ضجة على المواقع، لافتا إلى أنه كان ينام في مكتب صديق له، وعندما يتم إقفال المكتب يضطر إلى النوم في أحد مقاهي الإنترنت

وأضاف أن صاحب المقهى اكتشف الأمر وسمح له بالنوم في مكتبه، كما ذكر أنه نام أحياناً على مقعد قبالة البحر إلى أن تمكن بعد مرور عام من استئجار غرفة مع آخرين ومن شراء كومبيوتر محمول ومن إطلاق أولى أغنياته "مليكتي" التي حققت عبر "يوتيوب" أكثر من مليون مشاهدة.

وتطرق إسماعيل تمر إلى لقائه الفنان السوري قصي خولي، الذي أصبح من أصدقائه المفضلين، مشيراً إلى أنه قدم له الكثير من الدعم.

كما أشار إلى حياة قصي خولي الخاصة وما حدث بينه وبين زوجته، قائلا: إن الممثل "لا يحب إخراج هذه الحياة إلى العلن"، مؤكدا أنه لم يتدخل وأن قصي قام بحل المشكلة بطريقة لائقة.