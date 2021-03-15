محمد رمضان يستعين بإسماعيل ياسين للرد على عمرو أديب

نشر الممثل المصري، محمد رمضان، مقطعا من تعليق الإعلامي عمرو أديب، على الإصابة التي تعرض لها أثناء تصوير أحد الإعلانات التي شارك فيها، ورده اللاذع على هذا التعليق.

ونشر رمضان في حسابه الرسمي على "فيسبوك" المقطع الذي يتحدث فيه أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، والذي يقول فيه: "حضرتك طبعا ألف من يعالجك ويقف إلى جانبك، العالم كله مهتم بيك كل لحظة، وأنت طالع الطيارة، وأنت نازل من الطيارة".

وأكمل رمضان المقطع بصوت الفنان الكوميدي المصري الشهير إسماعيل ياسين، وهو يغني منولوجه الشهير "أهل الفن"، والذي يقول فيه: "عيني علينا يا اهل الفن يا عينى علينا، ناكل أر ونشبع زن وقلع عينينا يا عينى علينا، ياعيني علينا".

وكتب رمضان على المقطع تعليقا مقتبسا من القرآن الكريم: "قل أعوذ برب الفلق".

وكان أديب انتقد رمضان، في حلقة الأحد، بعد استياء الأخير مما وصفه هجوم الإعلام عليه بسبب إصابة ممثل شاب خلال تصوير أحد الإعلانات.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، "عايز أقول لرمضان حاجة، عندما تكون فنانا كبيرا يجب أن تكون عندك مسؤولية اجتماعية. وأنت بتشتغل فى مكان حصل فيه مشكلة كبيرة يبقى تروح للشاب اللى اتصاب وتسأل عليه وتقوله هوديك المستشفى وأعالجك".

وأضاف، "أنا ما عنديش مشكلة معاك (محمد رمضان) ولا أهاجمك والأوهام دى مش موجودة".

عمرو أديب يرد على محمد رمضان: واضح إنه سمع وما شافش.. ولما تبقى نامبر وان -ولا بلاش عشان فيها كلام- لازم يبقى عندك مسؤولية#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Bm4gona7dE pic.twitter.com/IunvD4nIgQ — الحكاية (@Elhekayashow) March 14, 2021

​وتابع، "دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة، وليس إلقاء الضوء على (نمبر وان)، وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك".

وكان محمد رمضان، قد نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها أثناء تصوير المسلسل، وأرفق بها تعليقا قال فيه: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".

وكانت الفنانة المصرية، لبنى ونس، وجهت رسالة إلى محمد رمضان، بعد إصابة ابنها في تصوير إعلان له، بإصابات بالغة.

ونشرت لبنى ونس، عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لساقي ابنها وعليها إصاباته بحروق، مؤكدة أن "هناك قنبلة زرعها عصام الوريث لابنها تحت منه ولم ينبهه".

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الممثل المصري الشاب، يوسف عمر، تعرض لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلان للفنان الشهير، محمد رمضان"، مؤكدة أن الإصابة جاءت نتيجة حدوث خطأ من مصمم المعارك الشهير، عصام الوريث.

وقامت نقابة المهن التمثيلية، من خلال الفنان، منير مكرم، مسؤول الملف الصحي بالنقابة، بمتابعة الحادث وحالة يوسف عمر الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب الممثلين، أشرف زكي، أكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان، وقال: "أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".