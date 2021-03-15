للوقاية من العواصف الرملية والغبار... إليكم بعض النصائح

فعلى حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض، بعض النصائح للوقاية من الغبار والعواصف الرملية.
ويعد الغبار من ملوثات البيئة، ويتسبب في أضرار عدة بسبب احتوائه على جسيمات مثل حبوب اللقاح، والميكروبات.
وجاءت نصائح الوقاية من الغبار كالتالي:
احرص على إغلاق أبواب ونوافذ منزلك بإحكام.
تجنب التعرض للغبار إلا عند الضرورة القصوى.
احرص على ارتداء الكمامات ذات القدرة على تصفية الهواء، مع تغييرها باستمرار.
حرصاً على سلامتكم من موجة #الغبار
ننصحكم باتباع طرق الوقاية التالية: pic.twitter.com/K5ZNl0jvlt
— صـ حـ ـة ا لـ ر يـ ـا ض (@riyadhhealth) March 12, 2021
كما قدمت بعض التنبيهات الخاصة بمرضى الربو والتي جاءت كالتالي:
احمل معك دائما بخاخ الربو الإسعافي المُوسِع للشعب الهوائية.
التزم بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفه الطبيب لك.
توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة التي تعاني منها شديدة، ولم تستجب للبخاخ.
تحذير - #منطقة_نجران - #بدر_الجنوب #ثار #حبونا #خباش #شرورة ...+1
للتفاصيل https://t.co/NByJc2Zd0X #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/HTQnbqsjIQ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) March 13, 2021
وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أطلق سلسلة من الإنذارات بشأن نشاط الرياح، وانعدام الرؤية، إضافةً للعواصف الرملية في مناطق مختلفة في أنحاء المملكة.
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