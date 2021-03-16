الصين... تطبيق "سيغنال" يتوقف عن العمل

قال مستخدمو تطبيق المراسلة المشفر "سيغنال" في الصين، اليوم الثلاثاء، إنه توقف عن العمل في بلادهم، دون استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN).

كما لفتوا إلى أنهم أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى موقع "سيغنال" الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".

وكان تطبيق "سيغنال" لا يزال متاحا على متجر تطبيقات "آبل" في الصين حتى صباح اليوم الثلاثاء، وأفادت "رويترز" أنه يبدو أن تطبيقه وموقعه الإلكتروني يعملان بشكل طبيعي في هونغ كونغ.

ولم يرد فريق "سيغنال" الصحفي على الفور على طلب للتعليق.

ولم يكن تطبيق "سيغنال" متاحا بالفعل في متاجر "أندرويد" التابعة لجهات خارجية في الصين، حيث يتم حظر خدمات "غوغل" إلى حد كبير.

وأصبحت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توسيع نطاق التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحظورة في البلاد.

وشهد تطبيق "سيغنال" زيادة في التنزيلات في جميع أنحاء العالم بعد 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما قام تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" بتحديث شروط الخصوصية الخاصة به، مع الاحتفاظ بحقه في مشاركة بيانات المستخدمين، بما في ذلك مواقعهم وأرقام هواتفهم مع شركة "فيسبوك" التي تملكه.

وتم تنزيل تطبيق "سيغنال" ما يقرب من 510 آلاف مرة على نظام التشغيل "آي أو إس" في الصين، وتم تنزيله 100 مليون مرة في جميع أنحاء العالم من متجري "آبل" و"غوغل بلاي".

ويعتبر "تنسنت" من شركة "وي تشات" الصينية هو تطبيق المراسلة المهيمن في الصين.