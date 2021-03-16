الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تدخل سباق السرعات العالية للإنترنت

وتدعم هذه الهواتف القدرات العالية والمميزات المختلفة، إذ يمكن لهذه الهواتف أن تتصل بأنواع مختلفة من الطيف اللاسلكي لشبكات الجيل الخامس كنطاقي تقسيم الوقت وتقسيم التردد في الوقت ذاته، مما يؤمن سرعات أعلى من الهواتف السابقة في الجيل الخامس ذات القدرات المحدودة، بحسب ما ذكر موقع "opensignal".

وفي سياق المقارنة بين أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، نجد بأن مستخدمي "آبل" يتمتعون بسرعة كبيرة في التنزيل في المناطق التي يتوفر فيها الجيل الخامس.

وبينما تستخدم آبل وجميع العلامات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد نفس مودم "Qualcomm" في طرازات الهواتف الذكية لعام قام آبل أيضًا بإضافة شبكة mm Wave"" السريعة للغاية لشبكة الجيل الخامس في طراز iPhone 12 في الولايات المتحدة.

ومع ذلك يرى مستخدمو آيفون لعام 2020 لا سيما طراز iPhone se سرعة أقل بشكل كبير من مجموعة iPhone 12 وiPhone x5 الأقدم منها، ما يدل على افتقارها لأحدث وأهم المكونات التصميمية المرتبطة بالجيل الخامس.

وتعد أنواع الهواتف الذكية من سامسونغ أيضا من أفضل الهواتف لذكية التي تتمتع بأعلى متوسط إجمالي لسرعة التنزيل في الولايات المتحدة، ويصنف هاتفها S21 ضمن المراكز العشرة الأولى بين قائمة هذه الهواتف.

والجدير بالذكر أن سباق الهواتف الذكية سيتسارع في عالم 2021 في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيكون سببا في خلق طيف جديد في وقت لاحق من هذا العام، وسعة جديدة من شأنها زيادة هذه السرعات.