مطربة أمريكية تستعرض شعر إبطها في حفل توزيع جوائز.. صور

أعلنت المغنية جوليا مايكلز البالغة من العمر 27 عاما أنها تنوي التوقف عن تنظيف إبطيها وذلك بإحدى تغريداتها على "تويتر".

وكانت قد أعلنت جوليا ذلك في أيار الماضي لعام 2020 قائلة بأنها لن تحلق إبطها مرة أخرى، وأنها تستغرب سبب قيامها بفعل ذلك مسبقا، بحسب ما ذكرت صحيفة "pagesix".

​​وبعد ذلك كشفت مايكلز بفخر شعر جسدها عبر فيديو موسيقي قامت بنشره على حسابها في تشرين الأول من العام الماضي.

وأيضا، قامت بعرض شعر إبطها بظهورها على السجادة الحمراء لجائزة غرامي عام 2021 مرتدية ثوبا أبيض وأسود من تصميم جورج شقرا كوتور.

Honestly, I’m not shaving my armpits ever again. I don’t know why I ever did before. Social norms can eat an eggplant — Julia Michaels (@juliamichaels) May 27, 2020

​ولم تكتف مايكلز بذلك بل تابعت بنشر صورها على قصص "إنستغرام" متمثلة بصور صوفيا لورين وهي تبرز شعر إبطها في مهرجان البندقية السينمائي عام 1955، وبينت مايكلز بأنها استلهمت من هذه الصورة في آخر ظهور لها على السجادة الحمراء.

تم ترشيح مايكلز لأغنية العام عن "If the World Was Ending" وهي الأغنية التي قام بكتابتها صديقها "جيه بي ساكس" خلال فترة جائحة فيروس كورونا.