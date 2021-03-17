"ضرب كومبارس وصوت عمرو أديب"... محمد رمضان ينشر فيديو جديدا

نشر الممثل المصري محمد رمضان، مقطعا تمثيليا وهو يضرب أحد الممثلين معه في مسلسل سابق، بينما في الخلفية يتحدث الإعلامي عمرو أديب، ويصفه بـ"نمبر وان".

ووضع رمضان مقطع من مسلسله "نسر الصعيد" الذي عرض رمضان الماضي، وفيه يضرب رمضان الذي يجسد دور ضابط شرطة، أحد رجال "هتلر" عدوه في المسلسل.

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وفي بداية المقطع يتحدث عمرو أديب ويقول "عندما تكون نمبر وان ولا بلاش نمبر وان لأن دي مسألة فيها كلام"، فيأتي صوت رمضان: "أمال لما اضرب رجال هتلر بيه قدامه هتعمل إيه"، ثم ترتفع أصوات الموسيقى مع صوت "رمضان رمضان".

وعلق محمد رمضان على المقطع لمسلسه الجديد "موسى"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وكتب على المقطع: "كل سنة وأنتم طيبين باقي 27 يوم"، واضعا الهاشتاغ الخاص به "ثقة في الله نجاح هيليق بكم".

وكان أديب انتقد رمضان، في حلقة الأحد، بعد استياء الأخير مما وصفه هجوم الإعلام عليه بسبب إصابة ممثل شاب خلال تصوير أحد الإعلانات.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، "عايز أقول لرمضان حاجة، عندما تكون فنانا كبيرا يجب أن تكون عندك مسؤولية اجتماعية. وأنت بتشتغل في مكان حصل فيه مشكلة كبيرة يبقى تروح للشاب اللي اتصاب وتسأل عليه وتقوله هوديك المستشفى وأعالجك".

وأضاف، "أنا ما عنديش مشكلة معاك (محمد رمضان) ولا أهاجمك والأوهام دي مش موجودة".