عمرو يوسف يرد على خروجه من موسم رمضان بـ"مصمم معارك من هوليوود"

رد الفنان المصري، عمرو يوسف، على شائعة خروج مسلسله "الملك" من منافسات موسم دراما رمضان 2021، بطريقة غير مباشرة.

ونشر عمرو يوسف، صورة مصمم المعارك العالمي بورزان أبيشيف، والذي أشرف سابقا على تصميم معارك نجوم أفلام الحركة في هوليود "فان دام" و"سيلفستر ستالون"، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب معلقا: "مصمم معارك المسلسل جالنا مخصوص من هوليوود، مسلسل الملك".

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ويقدم عمرو يوسف، في المسلسل شخصية "أحمس" طارد الهكسوس، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي.