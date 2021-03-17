اتصال من أشرف زكي يمنع مطرب من المشاركة في مسلسل "بين السما والأرض"

قررت أسرة مسلسل "بين السما والأرض"، منع مطرب المهرجانات، عمر كمال، من المشاركة في المسلسل الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر المخرج ماندو العدل، عبر حسابه على "فيسبوك"، تفاصيل مكالمة نقيب الممثلين، الفنان أشرف زكي، والذي أخبره بعدم أهلية عمر كمال للمشاركة في مسلسل "بين السما والأرض"، أو التمثيل كونه ليس عضوا في النقابة.

وقال: "تواصل معايا د. أشرف زكي وبيقول لي إن عمر كمال عنده مشكلة إنه مش نقابي وأنا كنت فاهم أنه مقيد في نقابة الموسيقيين.. هشوف ممكن أعمل إيه لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر أن عمر كمال يمثل، على فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر وحكيم مثلوا وشعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع أستاذ داوود عبد السيد ومكانش فيه مشكلة يعني".

وعلق عمرو كمال على المنشور بقوله: "أنا مقيد يا استاذ محمد ف نقابة الموسيقين من ٦ سنين ومعايا تجديد كارنيه لحد سنة ٢٠٢١.. ومعنديش أى مشاكل مع النقابة ولسه عامل إعلان اتصالات بموافقة النقابة وغيرها".

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.