أشرف زكي يكشف مفاجأة بشأن منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر... فيديو

علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، على ما تم تداوله من أخبار حول الفنانة جيهان فاضل، مشيرا إلى تلقيه العديد من الاتصالات بشأنها وعن وجودها خارج البلاد وعملها في أحد محالات البقالة في كندا بعد هجرتها إثر مواقفها السياسية.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، إن "الفنانة جيهان فاضل كانت تعمل من 3 أو 4 سنوات ولا أعلم عنها شيء، وهي من ذهبت بمحض إرادتها إلى كندا"، مؤكداً أن "مصر بلد الحريات وتسمح باختلاف الآراء ولكن لا تسمح بوجود جماعات إرهابية".

وعقّب: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، ومصر مبتعملش كده مع أبنائها، ومعندناش حد بيعاقب على موقفه السياسي إلا إذا كان ينتمي لجماعات إرهابية".

وكانت حالة كبيرة من الجدل والتساؤلات، أثارتها صورة متداولة للفنانة المصرية جيهان فاضل، قيل إنها من مكان عملها الحالي، إذ تعمل بائعة في "سوبرماركت"، تبيع جبنة وزيتونا، وقبل ذلك أشيع أنها كانت تعمل في مطعم أكلات مصرية، للفول والطعمية، لكن لم يتم التأكد من حقيقة هذه المعلومات، ولم يصدر أي توضيح من الفنانة نفسها.