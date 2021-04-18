وفاة مطور برنامج "فوتوشوب" ومؤسس شركة "أدوبي"

توفي تشارلز جيشك، المؤسس المشارك لشركة البرمجيات "أدوبي"، والذي ساعد في تطوير صيغة المستندات المحمولة "PDF" وبرنامج الصور الشهير "فوتوشوب"، يوم الجمعة، في ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 81 عاما.

أنشأ جيشك شركة "أدوبي" في عام 1982، مما سمح بنشر صيغة "بي دي إف" في كل مكان حول العالم، إلى جانب غيرها بين العديد من الابتكارات السمعية والبصرية الأخرى.

وتصدر عناوين الصحف بعد 10 سنوات عندما اختطف تحت تهديد السلاح واحتجز للحصول على فدية قبل أن يطلق سراحه دون أن يصاب بأذى بعد محنة استمرت أربعة أيام.

قال الرئيس التنفيذي للشركة شانتانو ناراين، إن جيشك، المعروف على نطاق واسع باسم "تشاك"، "أشعل ثورة النشر المكتبي"، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكتب ناراين في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي الشركة: "هذه خسارة فادحة لمجتمع أدوبي بأكمله وصناعة التكنولوجيا، التي كان لعب لها دور الدليل والبطل لعقود".

وأضاف:

كمؤسسين مشاركين لشركة أدوبي، قام تشاك وجون وارنوك، بتطوير برامج رائدة أحدثت ثورة في كيفية إنشاء الأشخاص (المحتوى) والتواصل.

ونسب لهما الفضل في تطوير برامج أحدثت تحول ضخم، بما في ذلك "بي دي إف" و"أكروبات" و"إليستراتور" و"برميير برو" و"فوتوشوب". في عام 2009، منح الرئيس باراك أوباما الثنائي، الميدالية الوطنية للتكنولوجيا.

في عام 1992، اختطف تشاك في حادثة تصدرت عناوين الصحف الوطنية، واحتجز تحت تهديد السلاح في مكتبه واقتيد إلى هوليستر في ولاية كاليفورنيا لمدة أربعة أيام.

أفرج عن تشاك بعد العثور على مشتبه به وبحوزته 650 ألف دولار، حصل عليهم كفدية، واصطحب الشرطة إلى المكان الذي كان رائد الأعمال محتجزا فيه، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".