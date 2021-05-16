وفاة الفنانة نادية العراقية

توفيت الفنانة نادية العراقية، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 57 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن هذا النبأ نشرته ابنتها مي محروس، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن ابنة الفنانة نادية العراقية، قالت في وقت سابق، أن والدتها تتلقى العلاج داخل غرفة عناية مركزة بإحدى المستشفيات، طالبة من متابعيها الدعاء لها.