أزمة جديدة تلاحق المخرج المصري محمد سامي بسبب مسلسل "البرنس"

أصدرت الهيئة المختصة بحق الملكية الفكرية والأدبية في مصر، تصديقا على اقتباس المخرج محمد سامي فكرة مسلسل "البرنس"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020، وكان من بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال المحامي أحمد أبو يوسف، إنه عرض على المخرج محمد سامي، القصة كفكرة فيلم، فطلب منه الأخير أن يرسل له السيناريو والحوار، ثم التزم الصمت ولم يرد على مكالماته الهاتفية ولا رسائله، وذلك حسب موقع "ليالينا".

وأضاف أبو يوسف، أنه "تفاجأ بعد عرض مسلسل "البرنس" بنفس الشخصيات والقصة التي يدور حولها الفيلم وتقدم بشكوى في نقابة المهن، مطالبا بوقف عرض المسلسل، وبالفعل تم عقد جلسة وتم إخطار محمد سامي بموعد الجلسة ولكن لم يحضر، مؤكدا أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية صدقت بأنه يوجد تطابق بين الفكرة والشخصيات الدرامية والصراع الدرامي للعملين.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي، بوقف التعامل مع المخرج والمؤلف محمد سامي، دون إعلان الأسباب التي دفعتها لإيقاف التعامل.