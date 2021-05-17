"ملكة جمال الكون 2021" مكسيكية..فيديو

فازت المكسيكية أندريا ميسا، بلقب "ملكة جمال الكون 2021"، في المسابقة التي جرت في فلوريدا الأمريكية.

ووسط إجراءات السلامة الخاصة المتبعة والقيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، فازت ملكة جمال المكسيك باللقب.

هذا وشاركت 74 فتاة تراوحت أعمارهنّ بين 18 و28 عاما، من 74 بلدا من كل القارات لنيل تاج الملكة.

يذكر بأن اللقب السابق كان بحوزة ملكة جمال أفريقيا، زوسيبيني تونزي.

وتعتبر هذه الدورة 69 لمسابقة "ملكة جمال الكون" التّي يتم ينظيمها منذ عام 1952 في الولايات المتّحدة الأمريكية، وكانت قد ألغيت العام الماضي لأول مرة بسبب تفشي الفيروس.