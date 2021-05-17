لزيادة أعداد مستخدميه... "كلوب هاوس" يجوب قارات العالم ولا يستثني روسيا

أعلن تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"، أمس الأحد، أن نسخته على هواتف "أندرويد" الذكية ستصبح متاحة في العديد من البلدان، بعدما كانت نسخته التجريبية متاحة فقط داخل أمريكا.

وقالت شركة "كلوب هاوس" إنها ستطرح تطبيقها على أندرويد في المزيد من البلدان في الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيكون متاحا في البرازيل واليابان وروسيا غدا الثلاثاء، وفي الهند ونيجيريا بحلول يوم الجمعة المقبل.

أما عن موعد توافر تطبيق "كلوب هاوس" على أندرويد في "بقية دول العالم"، فسيكون ذلك بعد ظهر الجمعة المقبل.

Android rollout continues!



🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM

🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon — Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021

وكان تطبيق "كلوب هاوس" متاحا في العام الأول من طرحه على هواتف "آيفون" فقط، وعلى الرغم من تلك المحدودية في الوصول إليه، فقد وصل عدد مستخدميه إلى 10 ملايين مستخدم فقط.

ولا يزال "كلوب هاوس" متاحا للاشتراك فيه من خلال تلقي دعوة فقط من أحد أعضائه، وقد تم انتقاده لعدم تقديم تسميات توضيحية تلقائية للمستخدمين الصم وضعاف السمع.