جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في السعودية

وكشفت الشركة، عبر حسابها على موقع "تويتر"، عن موعد الحفل الذي سيقام مساء يوم الخميس 20 مايو/ آيار الجاري، قائلة : "برعاية الهيئة العامة للترفيه #مكملين_معاكم".
برعاية الهيئة العامة للترفيه #مكملين_معاكم— RotanaMusic (@RotanaMusic) May 17, 2021
بحفل سلطان الطرب #جورج_وسوف تنظيم #روتانا عبر تطبيق شاهد VIP حفل لايف 🔥
🗓 الخميس 20 مايو
🕰 ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت السعودية#هيئة_الترفيه@wassouf @GEA_SA @Enjoy_Saudi @ShahidVOD pic.twitter.com/IdpNHPPSUH
وأطلقت الشركة وسم "#مكملين_معاكم"، من أجل الإعلان والترويج للحفلات الغنائية المقبلة، فيما سيتم بث الحفل عبر تطبيق "شاهد vip"، المنصة الرقمية المدفوعة لبث المحتوى الترفيهي المرئي عبر الإنترنت.
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