بسبب رقصة.. "المهرة" تعتذر للشعب البحريني.. فيديو

اعتذرت الفنانة المهرة البحرينية للشعب البحريني وقادته، بسبب رقصها "العرضة" خلال مشاركتها في استقبال الزوار السعوديين، الذين وصلوا إلى بلادها.

وقالت الفنانة في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات": "وجب علي الاعتذار للشعب البحريني.. أنا منذ 4 سنوات ونصف استقريت في البحرين لم أسئ أو أزعل أي أحد.. لكن هالمرة زعلتهم فوجب الاعتذار".

وأضافت: "بنات ديرتي أنتم فخر لي وخواتي فإذا زليت وغلطت فأنتم تنبهوني.. وأعتذر لجلالة الملك حمد بن عيسى وجميع شيوخنا والشعب البحريني.. أنا في الأول والأخير بنيتكم وعرفت حجم غلطتي.. والغلط راكبني من راسي حتى ريولي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المهرة البحرينية وهي ترقص "العرضة"، التي يشتهر بها أبناء بلادها، حيث حصد الفيديو أصداء واسعة بين المتابعين عند تناقله.

وهاجم متابعون تصرفات المهرة البحرينية، مشيرين إلى أن رقصة "العرضة" تخص الرجال دون النساء، بينما اعتبر البعض ما فعلته تعبيرا لطيفا عن سعادتها بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل إغلاقات كورونا.