محمد صبحي يخرج عن صمته ويرد على أنباء اعتزاله الفن... صورة

كشف الفنان المصري، محمد صبحي، حقيقة اعتزاله الفن، بعد الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن اعتزاله.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على "فسبوك" صورة من أمام مسرحه وعلق عليها: "هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارا غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن.. هذه الأخبار كاذبة تماما وأنا الآن في بروفات مسرحيتي القادمة بإذن الله".

ويجري الفنان محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة "هنوريكوا نجوم الظهر" على مسرح مدينة سنبل على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان شقيقه الفنان، مجدي صبحي، أنه اعتزل الفن بشكل نهائي، بعد سنوات طويلة من العمل الفني المتنوع، مؤكدا، عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه "بعد تفكير طويل قرر اعتزال الفن نهائيا"، وذلك بعد تقديمه "أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

ونقل موقع مصراوي المحلي تصريحات مجدي صبحي، التي شكر فيها أساتذته في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن وقفوا إلى جانبه على مدار 40 عاما من تاريخه الفني. وأكد صبحي أنه أبلغ نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن، موضحا أنه سيعيش حياة جديدة يتمنى فيها أن "يحسن الله خاتمته".