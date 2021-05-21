كانت تعتبره مؤامرة وتجسسا... فنانة عربية توجه رسالة بعد تلقيها لقاح كورونا

وجهت فنانة عربية، رسالة عن تجربتها مع الخوف من التطعيم بلقاح "كورونا"، كاشفة أنها كانت تعتبره "مؤامرة"، وأعلنت أنها قررت التخلص من كل هذه الهواجس وتلقي اللقاح.

وأعلنت الفنانة اليمنية أروى، المقيمة في لبنان، عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح "كورونا".

وظهرت أروى في مقطع فيديو بثته عبر خاصية " الستوري " بحسابها في "إنستغرام"، قائلة إنها "كانت تعتقد أن اللقاح مؤامرة، رغم عدم إعلانها عن رأيها هذا من قبل".

وأضافت أن "تفكيرها كان منصبا حول أن هذه اللقاحات قد تكون مؤامرة للتجسس علينا، أو قد تتسبب بالمرض والعقم".

وتابعت: "قررت التخلص من كل هذه الهواجس وتلقي اللقاح.. وأنا على ثقة كاملة في اللقاح الذي حصلت عليه".

وأشارت إلى أنها تشعر "بحالة نفسية جيدة" بعد تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح.

وأكدت أنها "لا تشعر بوجود أي مضاعفات نتيجة الحصول على اللقاح، باستثناء وجود ألم مكان تلقيها اللقاح".

وكانت الفنانة اليمنية أروى قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.