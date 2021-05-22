حورية فرغلي تكشف ما فعلته لتوفير تكاليف علاجها في أمريكا

وقبل أسبوعين، وصلت حورية فرغلي إلى القاهرة قادمة من أمريكا بعد نجاح عملياتها الأخيرة في الأنف.

وقالت حورية مساء اليوم السبت في برنامج "واحد من الناس" إنها ستتحدث بمنتهي الصراحة خاصة بعد إجراء العملية ومش هتتجمل في قول أي حاجة، بحسب موقع "المصري اليوم" المحلي.

وأكدت أنها لتتمكن من توفير تكاليف علاجها في أمريكا قامت "ببيع الفيلا الخاصة بي حتي أتمكن من السفر إلى أمريكا وإجراء 4 عمليات وأظل هناك لمده 4 شهور".

وأضافت ان الممثلة والمنتجة رانيا محمود ياسين أقرب صديقة في الوسط الفني لها ولم تتركها في محنتها.

وتابعت أنها كانت تتابع ما يكتب عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في أمريكا "وحزنت لما شبهني الناس بأن أنفي ستكون مثل أنف مايكل جاكسون وكنت بتصل برانيا وأقول ليها ردى بدل منى"، وفقا لحورية.

وقالت حورية إن هناك مجموعة من الفنانيين والمشاهير كانوا دائما يسألون عنها ويدعمونها وهم شريف منير وإيمان الحصري وأروى جودة ونبيلة عبيد.

وتعرضت حورية لكسر في أنفها عندما كانت تمارس رياضة الفروسية وسقطت من على الحصان.

وقالت حورية إنها "تعبت جدا من الإصابة لدرجة أنها فقدت حاسة الشم وكانت تتنفس بصعوبة".

وكشفت حورية أنها أجرت 11 عملية في أنفها "في إنجلترا والدنمارك وأمريكا ودول كتير، وكل عملية كانت بتبوظ حاجة، لدرجة أنى بشترى البرفنات علشان شكلها عجبنى وافتقدت حاسة الشم".

وأشارت إلى أن كل الناس التى كانت حولها تخلت عنها وتليفونها أصبح لا يرن، وتخلى عنها كل أصدقائها، إلى أن ذهبت إلى دكتور مصري من الإسكندرية وقال ليها حل مشكلتك دى عند دكتور في شيكاغو في أمريكا.