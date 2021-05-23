تحفيز من شكل آخر... تطبيقات المواعدة تمنح امتيازات لمتلقي لقاح كورونا

تعمل تطبيقات المواعدة المشهورة على تشجيع المستخدمين في الولايات المتحدة لتلقي اللقاح ضد فيروس كورنا المستجدة.

ووفقا لموقع "ذا فيراج" فإن التطبيقات تقدم امتيازات مجانية خاصة بالأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وروابط خاصة بمراكز التطعيم، وحملات توعية بفوائد التطعيم مثل موقع Vaccines.gov.

وتشمل التطبيقات المشاركة في المخطط خدمات Tinder وHinge وMatch وOKCupid وBLK وChispa وPlenty of Fish من Match Group، إضافة إلى خدمات Bumble وBadoo.

هذا وتختلف الامتيازات المحددة حسب التطبيق، حيث يقدم تطبيق "Tinder" ميزات مجانية للمستخدمين، الذين تم تلقيحهم وإضافة ملصقات ملفات اللقاح المؤيدة، ودمج روابط لموارد التطعيم. فيما يقدم "Bumble" و"Badoo" شارات مماثلة لملفات اللقاح، وائتمانات مميزة مجانية للمستخدمين، الذين تم تلقيحهم. يقدم "Hinge" أيضًا ميزات مجانية، ويشجع المستخدمين على مشاركة حالة التطعيم الخاصة بهم في ملفاتهم الشخصية.

لكن ما هو غير واضح في الوقت الحالي، حسب الموقع، هو كيف تخطط هذه التطبيقات للتحقق من أن المستخدمين، الذين يزعمون أنهم تلقوا التطعيم قد تلقوه فعلا.