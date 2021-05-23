لميس الحديدي تحذر أصدقاءها من حسابها على "واتسآب"‏

أطلقت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، تحذيرا لكل أصدقائها، مما تعرض له حسابها على منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب".

ونشرت لميس الحديدي تحذيرها عبر تغريدة على حسابها في موقع التدوين المصغر "تويتر"، قالت فيه إن حسابها على "واتسآب" تعرض للسرقة.

لكل الاصدقاء :الواتساب من الرقم الخاص بي المنتهي ب ٤٠٠ تمت سرقته.. فلو حد بعتلكم عاوز فلوس او اي حاجه تانيه شوفوا بقي انتم و كرمكم😂😂😂😂خللوا بالكم — Lamees elhadidi (@lameesh) May 23, 2021

​وقالت الحديدي: "لكل الأصدقاء، حساب واتسآب من الرقم الخاص بي المنتهي بـ400، تمت سرقته".

وتابعت الإعلامية المصرية، بقولها: "لو أرسل لكم أحدا يطلب نقودا أو أي أمر آخر، أنتم وكرمكم، لكن عليكم الحذر من تلك الرسائل"، مرفقة الرسالة بعدد من الابتسامات.

تم بحمد الله إستعاده الواتساب من الرقم المنتهي ٤٠٠ بواسطه اصدقائي العباقره. شكرا للحرامي اللي سأل علي اصحابي بدلا مني🙏🙏، اما بخصوص طلبه للشحن او السلف فممكن تبعتوهالي دلوقت بدل العيديه او هديه عيد ميلادي🥳🥳🥳🥳 — Lamees elhadidi (@lameesh) May 23, 2021

​وأتبعت تغريدتها بعد ذلك بإعلان أنها تمكنت من استعادة حسابها مرة أخرى، بواسطة أصدقاء متخصصين، أو كما وصفتهم بـ"العباقرة".

ومازحت متابعيها، بقولها: "شكرا للسارق الذي سأل على كل أصدقائي بدلا مني، أما بخصوص طلبه للشحن أو السلف، ممكن أن ترسلوها لي بدلا منه، وبدلا من العيدية أو اعتبروها هدية عيد ميلادي".