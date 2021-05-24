مصر… حريق هائل يلتهم 15 حظيرة ماشية

نشب حريق هائل بإحدى القرى المصرية والتهم 15 حظيرة ماشية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بمساعدة الأهالي، بعدما استمر لعدة ساعات.

نشب الحريق بأحد المنازل مساء اليوم الاثنين، قبل أن يصل إلى حظائر الماشية مسببا دمارا كبيرا في قرية "هورين" بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

#عاجل.. حريق هائل في منزل و15 حظيرة مواشي بالمنوفية وسقوط مصابينhttps://t.co/1RKEAiFaDj pic.twitter.com/UqIeSH4KRj — بوابة الوطن (@ElwatanNews) May 24, 2021

وأسفر الحريق عن نفوق العديد من رؤوس الماشية إضافة إلى إصابة 3 أشخاص والتهام محتويات أحد المنازل، بينما استخدمت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية سيارات الإطفاء في التعامل مع الحادث بمساعد الأهالي.