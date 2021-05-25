أول تعليق للفنان المصري شريف دسوقي بعد "بتر قدمه"

علق الفنان المصري، شريف دسوقي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه.

وقال شريف دسوقي، عبر حسابه على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكانت الفنانة المصرية، بدرية طلبة أعلنت أنه تم إجراء عملية جراحية للفنان شريف دسوقي لبتر قدمه. وقالت بدرية طلبة في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير".

وطمأنت الفنانة ذاتها محبي دسوقي، في منشور سابق قائلة: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع)، كان فيه جرح فى رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعه والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمدلله ادعوله ربنا يتم شفاه علي خير".

يذكر أن شريف الدسوقى كان قد ظهر كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان الماضي، ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وعدد من النجوم.