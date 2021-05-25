ممثل مصري: العدل تحمل نفقات علاج شريف دسوقي ومخرجة تبرعت بطرف صناعي

قال الممثل المصري مصطفى درويش إن هناك حالة تضامن واسعة مع زميلة الممثل شريف دسوقي بعد بتر قدمه اليسرى في عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب درويش عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن "الأستاذ جمال العدل اتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، والأستاذة كاملة جابت له طرف صناعي من أحسن شركة للأطراف الصناعية".

وأضاف: "حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت أعرف أنك في الحالة دي حقك عليا والله وقدام الجميع أهو والله ما هسيبك لحد ما أموت أنت مسئول مني مسئولية كاملة.. حقك عليا وحقك علينا كلنا".

وهاجم درويش، نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بعد تدهور الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وبتر قدمه.

وقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللي حصل لشريف دسوقي ده حرام، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب.. لو كان حد وقف من النقابة واتحرك قبل ما يتعمل فيه الكارثة دي، كان اتلحق، بس للأسف النقابة قالت لبدرية طلبة لما استنجدت بيهم أصله مش عضو، فمش هينفع نساعده من النقابة بس هنبقى نبعتلك مساعدة كدة شخصية".

وتابع: "طب كنتم روحوا هاتوه وقولوا لينا ما كل المنتجين والممثلين معاهم فلوس يا جدعان وكله هنساعده، ومحدش هيتأخر حتى كنا شوفنا حل قبل ما تحصل فيه الكارثة دي ويقطعوا رجله.. ويترمي في مستشفي أقل ما يقال عنها تحت السلم.. بجد اللي حصل ده حرام".

ووضع درويش تحديث على تدوينته على فيسبوك بأن "أشرف ذكى (نقيب الممثلين) تواصل معايا وفهمني الموقف وأنا متفق معاه جدا والنقابه متكفله بمصاريف المستشفي".

وكانت الفنانة المصرية، بدرية طلبة أعلنت أنه تم إجراء عملية جراحية للفنان شريف دسوقي لبتر قدمه. وقالت بدرية طلبة في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير".

وطمأنت الفنانة ذاتها محبي دسوقي، في منشور سابق قائلة: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع)، كان فيه جرح فى رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعه والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمدلله ادعوله ربنا يتم شفاه علي خير".

يذكر أن شريف الدسوقى كان قد ظهر كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان الماضي، ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وعدد من النجوم.