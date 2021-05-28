في تركيا.. ممثلة آلية توقع عقدا لبطولة فيلم

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فقد وقّعت "أيبيرا"، وهي اول ممثلة "آلية" تركية، عقداً لبطولة فيلم بعنوان "البشرى الرقمي".

العقد تم توقيعه مع المنتج التركي بيرول غوفين، مدير شركة "مينت" للإنتاج الفني، وهو مؤلف الفيلم في الوقت ذاته.

واكد بيان الشركة أن تصوير الفيلم سيبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل، مؤكدا أن الروبوتات ستظهر على شاشة السينما كثيرا في الفترة القادمة، لافتا إلى أن المستقبل الواعد سيكون لمنتجي الروبوتات ومطوّري السيناريوهات الذين سيحلّقون عالياً في هذا القطاع.

الروبوت أو "أيبيرا" كان لها تصريح أكدت فيه على حماسها لتوقيع العقد، وقالت: "أنا شخصياً أفضّل أن أكون ممثلةً رقمية بالرغم من معرفتي أن البشر هم من يعبرون عما يحبون. لكني ليس لدي مشكلة في أن أكون إنساناً آلياً".

جدير بالذكر أن "أيبيرا" تم تطويرها على يد فريق تركي ضم المصمم والمدرب بيغار أك باي وكاتب الخيال العلمي توفيق أويار ومهندسة الكمبيوتر زينب نال سيزار.