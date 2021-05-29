نائب كندي يستقيل بعد "تصرف محرج" أمام الكاميرا خلال جلسة افتراضية

قدم نائب كندي استقالته بعد أن ضبطته كاميرا وهو يتبول خلال جلسة افتراضية في البرلمان، بعد شهر من ظهوره عاريا خلال جلسة افتراضية أخرى.

وكتب النائب وليام آموس عبر حسابه على موقع "تويتر": "الليلة الماضية، خلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم، في مكان غير عام، تبولت دون أن أدرك أنني كنت أمام الكاميرا".

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi — William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

وأضاف: "أشعر بإحراج شديد جراء أفعالي، وجراء القلق الذي قد أكون سببته لأي شخص شاهد ذلك. ورغم أنه كان عرضيا (…) فإن ذلك غير مقبول، وأنا أعتذر".

وأضاف أنه سيسعى إلى الحصول على "مساعدة"، لكنه لم يحدد ماهيتها.

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، ظهر النائب آموس وهو عضو في حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالي، يقف عاريا بين علمي كندا وكيبيك، فيما كان يشارك عن طريق الفيديو في جلسة برلمانية، ليصرح بعد ذلك أن الحادثة كانت عرضية.