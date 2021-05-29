بوريس جونسون يتزوج خطيبته في مراسم سرية

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم غير معلنة بكاتدرائية "وستمنستر" اليوم السبت.

ورفضت المتحدثة باسم مكتب جونسون التعليق على التقارير.

وقالت صحيفة "ذي صن" إن الضيوف تمت دعوتهم في اللحظة الأخيرة إلى حفل وسط لندن، مضيفة أن كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

يذكر أن حفلات الزفاف تقتصر في إنجلترا حاليًا على 30 شخصًا بسبب قيود جائحة كورونا.

يعيش جونسون، 56 عامًا ، وسيموندز، 33 عامًا، معًا في داونينج ستريت منذ أن أصبح جونسون رئيسًا للوزراء في عام 2019.

في العام الماضي أعلنا عن خطبتهما وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل/نيسان.