بدور البراهيم تعلق على أنباء ارتدائها الحجاب بسبب عملية تجميلية... فيديو

علّقت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، على أنباء ارتدائها النقاب بسبب خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها لا تحتاج لأي عمليات تجميل بسبب جمالها الطبيعي.

وقالت البراهيم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "حبيبتي أنا جمال بدور البراهيم اللي متابعيني أثنوا عليّ، أنا ولا مرة قلت حق نفسي جميلة.. أبدا أبدا وجهي ما يحتاج عملية تجميل أنفي طبيعي وعيوني رسمها ربي خالقها بأحسن صورة، وشفايفين ووجهي الحمد لله مو محتاج".

وتابعت: "أنا في ظروف تحتم علي أني ألبس النقاب، والأمور هذه أنا ما أبغي أتكلم فيها عشان ما تصير شوشرة".

ووصفت نفسها بأنها "دائما ما تكون تحت المجهر على الرغم من كونها لا تحب إثارة الجدل ولا تسعى وراء الشهرة لأنها لا تحتاج إلى ذلك".

ونشرت صورة لها دون نقاب لتظهر فيها ملامح وجهها بشكل واضح وعلقت عليها، قائلة: "تخيلوا ألبس نقاب عشان عمليات تجميل هزلت ملامح طبيعية بخلق الرحمن أروح أخربه طبعا الكلام موجه للحقودات".

وكانت البراهيم قد فاجأت متابعيها بعودتها لارتداء النقاب بعد تخليها عنه وعن الحجاب تماما في الفترة الماضية دون أن تعلن عن السبب، مكتفية بقولها إنه سبب ضروري اضطرت لأجله لارتداء النقاب.