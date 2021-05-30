43 يوما... قرار جديد بشأن قضية سب عمرو أديب لمحمد رمضان

طرأ، أمس السبت، تطور جديد في قضية سب وقذف الإعلامي المصري، عمرو أديب، لمواطنه الفنان، محمد رمضان.

وقررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل محاكمة عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف رمضان 43 يوما، وذلك إلى جلسة 12 يوليو/ تموز المقبل، وفقا لـصحيفة "المصري اليوم".

وكان محمد رمضان اتهم عمرو أديب في دعواه القضائية بسبه وقذفه إثر هجوم الأخير عليه في حلقة سابقة من برنامجه التلفزيوني "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، والتي انتقده فيها بسبب فيديو "النقود" الشهير الذي نشره الممثل بعد الحكم عليه في قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر.

وطالب محامي محمد رمضان بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وذكرت صحيفة "الدعوى القضائية" أن "المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل، فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، وقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية".

يشار إلى أن عمرو أديب أعلن هو الآخر عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، بسبب رده عليه عقب انتقاده له بسبب فيديو "الأموال" الملقاة في حمام السباحة.

وأثار رد رمضان الساخر من أديب استفزاز الأخير، والذي قام فيه الممثل باقتباس مشهد من مسلسله الشهير "الأسطورة"، وأدخل عليه صوت عمرو أديب وهو يقول: "يا محمد اللي نحسبه موسى طلع فرعون" ليرد عليه رمضان: "بس يا بابا".

وقال أديب: "إنه طلب من محاميه الخاص، الأستاذ طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، وندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبو الريش".

كما نبّه أديب رمضان، قائلا: "إنت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".

وتابع أديب: "يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات".

وأضاف: "الإنسان المتربي نعمة، فانت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك".