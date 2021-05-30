قطيع مؤلف من 15 فيلا آسيويا يقطع 500 كلم في رحلة هجرة نادرة

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، مشيرة إلى أن القطيع يتكون من 15 فيلا بريا وقد بدأ رحلة الهجرة يوم 16 أبريل الماضي، حتى أصبح على بعد نحو 50 كيلو مترا عن حاضرة المقاطعة، كونمينغ.

ولفتت الشبكة إلى أن هجرة الأفيال الآسيوية ظاهرة طبيعية، إذا كانت تحدث للبحث عن الطعام في نطاق معين، مشيرة إلى أن هجرة هذه الحيوانات الضخمة إلى مسافة بعيدة لهذه الدرجة نحو الشمال من موطنها التقليدي يعد ظاهرة نادرة.

وخلال رحلة الهجرة تسببت الفيلة في تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، بينما أصدرت السلطات الصينية تحذيرا للسكان المحليين من خطر التعرض لهذه الحيوانات الضخمة.

وتخضع الأفيال الآسيوية للحماية الوطنية من الدرجة الأولى، وهو أعلى مستوى لحماية الحياة البرية في الصين، ومنذ عام 1958، أقامت مقاطعة يوننان 11 محمية طبيعية على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي في المناطق الإستوائية.